26.10.2025

Смотреть онлайн Team Vitality - Team Falcons 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SCII - CranK Gathers: Team VitalityTeam Falcons . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
SCII - CranK Gathers
Team Vitality
Отменен
- : -
26 октября 2025
Team Falcons
Превью матча Team Vitality — Team Falcons

Команда Team Vitality в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Team Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Team Falcons, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Team Vitality
Team Vitality
Team Falcons
Team Vitality
2 побед
1 победа
67%
33%
12.10.2025
Team Falcons
Team Falcons
5:13
Team Vitality
Team Vitality
Обзор
11.09.2025
Team Falcons
Team Falcons
2:1
Team Vitality
Team Vitality
Обзор
25.05.2025
Team Vitality
Team Vitality
2:1
Team Falcons
Team Falcons
Обзор
