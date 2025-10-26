Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SCII - CranK Gathers : Team Vitality — Team Falcons . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Team Vitality — Team Falcons

Команда Team Vitality в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Team Falcons, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Team Falcons, в том матче победу одержали гостьи.