Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира SCII - CranK Gathers : Team Liquid — Shopify Rebellion . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Team Liquid — Shopify Rebellion

Команда Team Liquid в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Shopify Rebellion, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды Team Liquid, в том матче победу одержали хозяева.