Смотреть онлайн Virtus.pro - Twisted Minds 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - EMEA: Virtus.pro — Twisted Minds . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .