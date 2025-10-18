Смотреть онлайн Virtus.pro - Twisted Minds 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - EMEA: Virtus.pro — Twisted Minds . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Virtus.pro — Twisted Minds
Команда Virtus.pro в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Twisted Minds, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.