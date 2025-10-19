Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Spacestation Gaming - Geekay Esports 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - NA: Spacestation GamingGeekay Esports . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Overwatch - OWCS - NA
Spacestation Gaming
Отменен
- : -
19 октября 2025
Geekay Esports
Превью матча Spacestation Gaming — Geekay Esports

Команда Spacestation Gaming в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Geekay Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Spacestation Gaming, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Spacestation Gaming
Spacestation Gaming
Geekay Esports
Spacestation Gaming
0 побед
1 победа
0%
100%
13.09.2025
Spacestation Gaming
Spacestation Gaming
1:3
Geekay Esports
Geekay Esports
Обзор
Комментарии к матчу
