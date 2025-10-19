Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - NA : Spacestation Gaming — Geekay Esports . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Spacestation Gaming — Geekay Esports

Команда Spacestation Gaming в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Geekay Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Spacestation Gaming, в том матче победу одержали гостьи.