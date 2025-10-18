Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - BLAST Slam : BetBoom Team — Heroic . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча BetBoom Team — Heroic

Команда BetBoom Team в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Heroic, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Heroic, в том матче победу одержали хозяева.