Смотреть онлайн Mindfreak - Cloud9 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира HALO - World Championship: Mindfreak — Cloud9 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Mindfreak — Cloud9
Команда Mindfreak в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Cloud9, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений.