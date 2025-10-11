Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Overwatch - OWCS - NA : Geekay Esports — Spacestation Gaming . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Geekay Esports — Spacestation Gaming

Команда Geekay Esports в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Spacestation Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Spacestation Gaming, в том матче победу одержали гостьи.