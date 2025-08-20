Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Gen.G Challengers - T1.EA 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LCK CL Rounds 3-5: Gen.G ChallengersT1.EA . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
LOL - LCK CL Rounds 3-5
Gen.G Challengers
Отменен
- : -
20 августа 2025
T1.EA
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Gen.G Challengers — T1.EA

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
AK Барс AK Барс
19 Февраля
18:00
Динамо Москва Динамо Москва
ХК Сочи ХК Сочи
19 Февраля
19:30
Челны Челны
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Февраля
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Февраля
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Буран Воронеж Буран Воронеж
19 Февраля
19:00
ХПК ХПК
КалПа КалПа
19 Февраля
19:30
МХК Спартак МХК Спартак
Амурские Тигры U20 Амурские Тигры U20
19 Февраля
18:30
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
19 Февраля
18:00
Бранн Бранн
Болонья Болонья
19 Февраля
20:45
Барс Барс
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
19 Февраля
18:30