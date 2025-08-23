23.08.2025
Смотреть онлайн Blue Otter - Conviction 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2 Playoffs: Blue Otter — Conviction . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
LOL - NACL Split 2 Playoffs
Отменен
0 : 2
23 августа 2025
Превью матча Blue Otter — Conviction
История последних встреч
Blue Otter
Conviction
0 побед
1 победа
0%
100%
11.09.2025
Conviction
3:1
Blue Otter
Комментарии к матчу