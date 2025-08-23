Смотреть онлайн Blue Otter - Conviction 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2 Playoffs: Blue Otter — Conviction . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .