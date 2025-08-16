Смотреть онлайн 9z Team - ex-W7M 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: 9z Team — ex-W7M . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .