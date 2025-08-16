16.08.2025
Смотреть онлайн 2GAME Esports - Dusty Roots 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA: 2GAME Esports — Dusty Roots . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - ESL Challenger League SA
Отменен
- : -
16 августа 2025
Превью матча 2GAME Esports — Dusty Roots
История последних встреч
2GAME Esports
Dusty Roots
1 победа
0 побед
100%
0%
17.08.2025
2GAME Esports
2:1
Dusty Roots
Комментарии к матчу