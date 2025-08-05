05.08.2025
Смотреть онлайн Six Karma - Bon Bon Bum Contra 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL LAN: Six Karma — Bon Bon Bum Contra . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCL LAN
Завершен
2 : 0
05 августа 2025
Превью матча Six Karma — Bon Bon Bum Contra
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Динамо Минск
СКА
3 Февраля
19:10
Лада
Металлург
3 Февраля
18:00
ЦСКА
ХК Сочи
3 Февраля
19:30
Арсенал
Челси
3 Февраля
23:00
Болонья
Милан
3 Февраля
22:45
Челны
Дизель Пенза
3 Февраля
19:00
Марсель
Ренн
3 Февраля
23:10
Shanghai Dragons
Авангард
3 Февраля
19:30
Нефтяник Альметьевск
Кристалл
3 Февраля
18:30
Динамо Санкт-Петербург
Олимпия Кирово-Чепецк U20
3 Февраля
19:00