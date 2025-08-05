Смотреть онлайн DN Freecs.Ch - Hanwha Life Challengers 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LCK CL Rounds 3-5: DN Freecs.Ch — Hanwha Life Challengers . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .