Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Dota 2. Clavision: Snow Ruyi : PARIVISION — Xtreme Gaming . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча PARIVISION — Xtreme Gaming

Команда PARIVISION в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Xtreme Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 декабря 2025 на поле команды PARIVISION, в том матче победу одержали хозяева.