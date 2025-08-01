Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн PARIVISION - Xtreme Gaming 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйDota 2. Clavision: Snow Ruyi: PARIVISIONXtreme Gaming . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
PARIVISION
Завершен
0 : 2
01 августа 2025
Xtreme Gaming
Превью матча PARIVISION — Xtreme Gaming

Команда PARIVISION в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Xtreme Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 декабря 2025 на поле команды PARIVISION, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

PARIVISION
PARIVISION
Xtreme Gaming
PARIVISION
2 побед
0 побед
100%
0%
20.12.2025
PARIVISION
PARIVISION
2:0
Xtreme Gaming
Xtreme Gaming
Обзор
12.09.2025
Xtreme Gaming
Xtreme Gaming
0:2
PARIVISION
PARIVISION
Обзор
