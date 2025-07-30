30.07.2025
Смотреть онлайн Delight - QT DIG 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — VALORANT - VCL Japan: Delight — QT DIG . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
Превью матча Delight — QT DIG
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Авангард
Трактор
29 Января
16:30
Буран Воронеж
Химик Воскресенск
29 Января
19:00
ХК Ростов
Торпедо-Горький
29 Января
19:00
Лилль
СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив
Болонья
29 Января
23:00
Милан
Партизан
29 Января
22:30
Зауралье Курган
Рубин Тюмень
29 Января
16:30
Shanghai Dragons
ХК Сочи
29 Января
19:30
Панатинаикос
Рома
29 Января
23:00
Лион
ПАОК Салоники
29 Января
23:00