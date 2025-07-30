30.07.2025
Смотреть онлайн Getting Info - Marsborne 30.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени.
МСК
CS2 - Thunderpick World Champs NA
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Превью матча Getting Info — Marsborne
История последних встреч
Getting Info
Marsborne
0 побед
1 победа
0%
100%
21.09.2025
Getting Info
0:2
Marsborne
