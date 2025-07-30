Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Getting Info - Marsborne 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Thunderpick World Champs NA: Getting InfoMarsborne . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
CS2 - Thunderpick World Champs NA
Getting Info
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Marsborne
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Getting Info — Marsborne

История последних встреч

Getting Info
Getting Info
Marsborne
Getting Info
0 побед
1 победа
0%
100%
21.09.2025
Getting Info
Getting Info
0:2
Marsborne
Marsborne
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Адмирал Адмирал
28 Января
17:00
Спартак Спартак
Лада Лада
28 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
28 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Северсталь Северсталь
28 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
28 Января
19:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
28 Января
18:30