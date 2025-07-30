Смотреть онлайн Flamengo eSports - Bounty Hunters 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America: Flamengo eSports — Bounty Hunters . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Flamengo eSports — Bounty Hunters
Команда Flamengo eSports в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Bounty Hunters, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.