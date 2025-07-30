30.07.2025
Смотреть онлайн BetBoom Team - Team Tidebound 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Dota 2. Clavision: Snow Ruyi: BetBoom Team — Team Tidebound . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Завершен
0 : 2
30 июля 2025
Превью матча BetBoom Team — Team Tidebound
История последних встреч
BetBoom Team
Team Tidebound
1 победа
0 побед
100%
0%
15.11.2025
BetBoom Team
2:0
Team Tidebound
Комментарии к матчу