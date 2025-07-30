Смотреть онлайн Gen.G Challengers - DRX Challengers 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - LCK CL Rounds 3-5: Gen.G Challengers — DRX Challengers . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .