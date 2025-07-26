Смотреть онлайн Lycus Empire - Chicken Coop 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Thunderpick World Champs NA: Lycus Empire — Chicken Coop . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .