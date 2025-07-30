30.07.2025
Смотреть онлайн Akave Esports GC - MYVRA GC 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Game Changers - LAN: Akave Esports GC — MYVRA GC . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCT Game Changers - LAN
Отменен
- : -
30 июля 2025
Превью матча Akave Esports GC — MYVRA GC
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
СКА
Локомотив
27 Января
19:44
Металлург
Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж
Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина
Комо
27 Января
23:00
Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы
27 Января
15:00
МХК Спартак
Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Юкурит
Таппара
27 Января
17:30
Ильвес
Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС
КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен
27 Января
21:30