Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2 : Supernova — Blue Otter . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Supernova — Blue Otter

Команда Supernova в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Supernova, в том матче победу одержали гостьи.