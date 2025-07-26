Смотреть онлайн Conviction - Winthrop University 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - NACL Split 2: Conviction — Winthrop University . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Conviction — Winthrop University
Команда Conviction в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Winthrop University, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.