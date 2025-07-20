Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Nightbirds - BRUTE 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира League of Legends - Hitpoint Masters Summer: NightbirdsBRUTE . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
League of Legends - Hitpoint Masters Summer
Nightbirds
Отменен
- : -
20 июля 2025
BRUTE
Превью матча Nightbirds — BRUTE

Комментарии к матчу
