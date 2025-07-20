Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Talon Esports - ZETA DIVISION 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Pacific: Talon EsportsZETA DIVISION . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Pacific
Talon Esports
Завершен
2 : 0
20 июля 2025
ZETA DIVISION
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Talon Esports — ZETA DIVISION

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Динамо Минск Динамо Минск
19 Января
19:30
Локомотив Локомотив
Торпедо Торпедо
19 Января
19:00
Адмирал Адмирал
AK Барс AK Барс
19 Января
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
19 Января
19:30
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
19 Января
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Югра ХК Югра
19 Января
18:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
19 Января
23:00
Лацио Лацио
Комо Комо
19 Января
22:45
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
19 Января
18:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
19 Января
17:00