17.07.2025

Смотреть онлайн FlyQuest - FURIA 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Esports World Cup: FlyQuestFURIA . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
LOL - Esports World Cup
FlyQuest
Отменен
- : -
17 июля 2025
FURIA
Превью матча FlyQuest — FURIA

Команда FlyQuest в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды FlyQuest, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FlyQuest
FlyQuest
FURIA
FlyQuest
0 побед
1 победа
0%
100%
23.07.2025
FlyQuest
FlyQuest
1:2
FURIA
FURIA
Обзор
Комментарии к матчу
