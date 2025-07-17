Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Esports World Cup : FlyQuest — FURIA . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

Превью матча FlyQuest — FURIA

Команда FlyQuest в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды FlyQuest, в том матче победу одержали гостьи.