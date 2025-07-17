17.07.2025
Смотреть онлайн Gen.G Challengers - Dplus KIA.Ch 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Asia Masters: Gen.G Challengers — Dplus KIA.Ch . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
LOL - Asia Masters
Отменен
- : -
17 июля 2025
Превью матча Gen.G Challengers — Dplus KIA.Ch
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Авангард
ЦСКА
15 Января
16:30
Лада
Салават Юлаев
15 Января
18:00
Северсталь
Динамо Минск
15 Января
19:30
Барыс
Нефтехимик
15 Января
17:00
Верона
Болонья
15 Января
20:30
Комо
Милан
15 Января
22:45
Звезда Москва
Химик Воскресенск
15 Января
18:30
BC Dubai
Виртус Болонья
15 Января
19:00
Ижсталь Ижевск
Динамо-Алтай
15 Января
17:30
Расинг
Барселона
15 Января
23:00