Смотреть онлайн ZETA DIVISION Academy - QT DIG 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — VALORANT - VCL Japan: ZETA DIVISION Academy — QT DIG . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .