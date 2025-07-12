Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.07.2025

Смотреть онлайн ZETA DIVISION Academy - QT DIG 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияVALORANT - VCL Japan: ZETA DIVISION AcademyQT DIG . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCL Japan
ZETA DIVISION Academy
Отменен
- : -
12 июля 2025
QT DIG
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ZETA DIVISION Academy — QT DIG

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
11 Января
18:00
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Января
22:00
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
11 Января
22:45
Нант Нант
Ницца Ницца
11 Января
20:00
Лилль Лилль
Лион Лион
11 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Вольфсбург Вольфсбург
11 Января
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон Брайтон
11 Января
19:30
Верона Верона
Лацио Лацио
11 Января
20:00
Леванте Леванте
Эспаньол Эспаньол
11 Января
18:15
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
11 Января
18:30