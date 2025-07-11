Смотреть онлайн Flamengo eSports - 9z Team 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Thunderpick World Champs SA Quals: Flamengo eSports — 9z Team . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .