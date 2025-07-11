Смотреть онлайн Paper Rex - Sentinels 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Esports World Cup: Paper Rex — Sentinels . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .