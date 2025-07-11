Смотреть онлайн Paper Rex - Sentinels 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Esports World Cup: Paper Rex — Sentinels . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
Превью матча Paper Rex — Sentinels
Команда Paper Rex в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Sentinels, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.