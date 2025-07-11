Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Esports World Cup : Fnatic — Karmine Corp . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

Превью матча Fnatic — Karmine Corp

Команда Fnatic в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Karmine Corp, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Fnatic, в том матче победу одержали хозяева.