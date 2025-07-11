Смотреть онлайн Delight - FENNEL 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — VALORANT - VCL Japan: Delight — FENNEL . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .