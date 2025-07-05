Смотреть онлайн 2GAME Esports - FURIA 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Tixinha & Sacy Invitational: 2GAME Esports — FURIA . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .