05.07.2025
Смотреть онлайн 2GAME Esports - FURIA 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Tixinha & Sacy Invitational: 2GAME Esports — FURIA . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - Tixinha & Sacy Invitational
Отменен
- : -
05 июля 2025
Превью матча 2GAME Esports — FURIA
История последних встреч
2GAME Esports
FURIA
1 победа
0 побед
100%
0%
02.08.2025
2GAME Esports
2:1
FURIA
Комментарии к матчу