Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Esports World Cup : DRX — XLG Esports . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

Превью матча DRX — XLG Esports

Команда DRX в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда XLG Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды DRX, в том матче победу одержали хозяева.