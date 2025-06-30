Смотреть онлайн Getting Info - LAG 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - Dust2.us Eagle Masters: Getting Info — LAG . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .