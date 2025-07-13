Смотреть онлайн Top Esports.Ch - Burning Core 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Asia Masters: Top Esports.Ch — Burning Core . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .