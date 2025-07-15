Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.07.2025

Смотреть онлайн Dplus KIA.Ch - OKSavingsBank BRION.Ch 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - Asia Masters: Dplus KIA.ChOKSavingsBank BRION.Ch . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
LOL - Asia Masters
Dplus KIA.Ch
Отменен
- : -
15 июля 2025
OKSavingsBank BRION.Ch
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Dplus KIA.Ch — OKSavingsBank BRION.Ch

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
Сибирь Сибирь
13 Января
19:00
Авангард Авангард
Салават Юлаев Салават Юлаев
13 Января
16:30
AK Барс AK Барс
Нефтехимик Нефтехимик
13 Января
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 Января
23:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Челны Челны
13 Января
19:00
Рома Рома
Торино Торино
13 Января
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Кристалл Кристалл
13 Января
15:00
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
13 Января
20:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вердер Бремен Вердер Бремен
13 Января
22:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна Осасуна
13 Января
23:00