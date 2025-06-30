Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Gold Evictix - University War GC 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Game Changers - LAS: Gold EvictixUniversity War GC . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Game Changers - LAS
Gold Evictix
Отменен
- : -
30 июня 2025
University War GC
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Gold Evictix — University War GC

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Адмирал Адмирал
Сибирь Сибирь
28 Декабря
10:00
Авангард Авангард
Лада Лада
28 Декабря
14:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Салават Юлаев Салават Юлаев
Северсталь Северсталь
28 Декабря
14:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
28 Декабря
14:00
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00