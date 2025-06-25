Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Шаркс - largadosypelados 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America: Шарксlargadosypelados . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
CS2 - CCT South America
Шаркс
Завершен
0 : 2
25 июня 2025
largadosypelados
Смотреть онлайн
Превью матча Шаркс — largadosypelados

Превью матча Шаркс — largadosypelados

История последних встреч

Шаркс
Шаркс
largadosypelados
Шаркс
1 победа
0 побед
100%
0%
12.11.2025
Шаркс
Шаркс
2:1
largadosypelados
largadosypelados
Обзор
Комментарии к матчу
21:00