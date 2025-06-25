Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Team Liquid - Natus Vincere 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Crossfire - Brazil League: Team LiquidNatus Vincere . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Crossfire - Brazil League
Team Liquid
Отменен
- : -
25 июня 2025
Natus Vincere
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Team Liquid — Natus Vincere

Команда Team Liquid в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Natus Vincere, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 октября 2025 на поле команды Team Liquid, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Team Liquid
Team Liquid
Natus Vincere
Team Liquid
1 победа
1 победа
50%
50%
16.10.2025
Team Liquid
Team Liquid
0:1
Natus Vincere
Natus Vincere
Обзор
24.07.2025
Team Liquid
Team Liquid
2:0
Natus Vincere
Natus Vincere
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Салават Юлаев Салават Юлаев
Амур Амур
23 Декабря
17:00
Локомотив Локомотив
Адмирал Адмирал
23 Декабря
19:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
23 Декабря
19:30
Барыс Барыс
Трактор Трактор
23 Декабря
17:30
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
23 Декабря
19:30
Сибирь Сибирь
Автомобилист Автомобилист
23 Декабря
15:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
23 Декабря
19:00
Челны Челны
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
23 Декабря
19:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
23 Декабря
23:00