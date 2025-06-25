Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Crossfire - Brazil League : Team Liquid — Natus Vincere . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Team Liquid — Natus Vincere

Команда Team Liquid в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Natus Vincere, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 октября 2025 на поле команды Team Liquid, в том матче победу одержали гостьи.