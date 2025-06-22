Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн The MongolZ - paiN Gaming 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major: The MongolZpaiN Gaming . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

МСК
CS2 - BLAST.tv Austin Major
The MongolZ
Завершен
2 : 0
22 июня 2025
paiN Gaming
Смотреть онлайн
Превью матча The MongolZ — paiN Gaming

Команда The MongolZ в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда paiN Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды The MongolZ, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

The MongolZ
The MongolZ
paiN Gaming
The MongolZ
1 победа
0 побед
50%
0%
05.11.2025
The MongolZ
The MongolZ
1:1
paiN Gaming
paiN Gaming
Обзор
10.08.2025
paiN Gaming
paiN Gaming
0:2
The MongolZ
The MongolZ
Обзор
