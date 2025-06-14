14.06.2025
Смотреть онлайн Castawake - InterActive 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - TI - Квал. - Южная Америка: Castawake — InterActive . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
DOTA2 - TI - Квал. - Южная Америка
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Превью матча Castawake — InterActive
История последних встреч
Castawake
InterActive
0 побед
1 победа
0%
100%
25.06.2025
Castawake
0:2
InterActive
Комментарии к матчу