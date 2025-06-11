11.06.2025
Смотреть онлайн Tearlaments - Rare Atom 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - TI Quals EU East: Tearlaments — Rare Atom . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
DOTA2 - TI Quals EU East
Завершен
2 : 0
11 июня 2025
Превью матча Tearlaments — Rare Atom
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Топ турниры
Популярные матчи
Реал Мадрид
Манчестер Сити
10 Декабря
23:00
Атлетик Бильбао
ПСЖ
10 Декабря
23:00
Ювентус
Пафос ФК
10 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд
Будё-Глимт
10 Декабря
23:00
Байер Леверкузен
Ньюкасл
10 Декабря
23:00
ХК Тамбов
Челны
10 Декабря
18:30
Бенфика
Наполи
10 Декабря
23:00
Чайка U20
МХК Спартак
10 Декабря
18:30
ХК Ростов
Нефтяник Альметьевск
10 Декабря
19:00
КооКоо
КалПа
10 Декабря
19:30