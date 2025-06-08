Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Team Falcons - Lynn Vision 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major: Team FalconsLynn Vision . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
CS2 - BLAST.tv Austin Major
Team Falcons
Завершен
0 : 1
08 июня 2025
Lynn Vision
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Team Falcons — Lynn Vision

Команда Team Falcons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Lynn Vision, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
ЦСКА ЦСКА
5 Декабря
17:00
Барыс Барыс
Спартак Спартак
5 Декабря
17:30
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
5 Декабря
18:00
Автомобилист Автомобилист
Северсталь Северсталь
5 Декабря
17:00
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
5 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
5 Декабря
17:00
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
5 Декабря
19:30