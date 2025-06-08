Смотреть онлайн Team Falcons - Lynn Vision 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major: Team Falcons — Lynn Vision . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча Team Falcons — Lynn Vision
Команда Team Falcons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Lynn Vision, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.