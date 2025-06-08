Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Heroic - BetBoom Team 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major: HeroicBetBoom Team . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

МСК
CS2 - BLAST.tv Austin Major
Heroic
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
BetBoom Team
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Heroic — BetBoom Team

Команда Heroic в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда BetBoom Team, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды BetBoom Team, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Heroic
Heroic
BetBoom Team
Heroic
1 победа
2 побед
33%
67%
23.11.2025
BetBoom Team
BetBoom Team
2:0
Heroic
Heroic
Обзор
27.10.2025
Heroic
Heroic
2:0
BetBoom Team
BetBoom Team
Обзор
13.09.2025
BetBoom Team
BetBoom Team
2:1
Heroic
Heroic
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
CS2 - Intel Extreme Masters Katowice
CS2 - IEM Katowice
Международный
DOTA 2
DOTA 2
DOTA2 - The International
DOTA2 - The International
Международный
DOTA 2 - Dreamleague
DOTA 2 - Dreamleague
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
CS 2. PGL Major Copenhagen 2024: European RMR B
Европа
CS2 - PGL Major Copenhagen
CS2 - PGL Major Copenhagen
Международный
DOTA2 - Elite League
DOTA2 - Elite League
Международный
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
CS 2. Intel Extreme Masters Chengdu
Международный
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
CS 2. BLAST Premier: Fall Groups
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Dota 2. Clavision: Snow Ruyi
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Лилль Лилль
Марсель Марсель
5 Декабря
23:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
Овьедо Овьедо
Майорка Майорка
5 Декабря
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
BC Dubai BC Dubai
5 Декабря
22:30
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
5 Декабря
19:30
КооКоо КооКоо
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
5 Декабря
19:30
ХПК ХПК
Таппара Таппара
5 Декабря
19:30
Майнц Майнц
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
5 Декабря
22:30