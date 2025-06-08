Смотреть онлайн Heroic - BetBoom Team 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major: Heroic — BetBoom Team . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .
Превью матча Heroic — BetBoom Team
Команда Heroic в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда BetBoom Team, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды BetBoom Team, в том матче победу одержали хозяева.