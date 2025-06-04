Смотреть онлайн Chinggis Warriors - Legacy 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - BLAST.tv Austin Major: Chinggis Warriors — Legacy . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени .