01.06.2025
Смотреть онлайн E-Xolos LAZER - Chivas eSports 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCL LAN: E-Xolos LAZER — Chivas eSports . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
VALORANT - VCL LAN
Завершен
13 : 4
01 июня 2025
Превью матча E-Xolos LAZER — Chivas eSports
История последних встреч
E-Xolos LAZER
Chivas eSports
1 победа
0 побед
100%
0%
25.07.2025
Chivas eSports
0:2
E-Xolos LAZER
Комментарии к матчу