Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Джейми Льюис — Грэхем Холл . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Джейми Льюис — Грэхем Холл

Команда Джейми Льюис в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Грэхем Холл, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Грэхем Холл, в том матче победу одержали хозяева.