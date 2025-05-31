Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Алек Смолл — Джейми Льюис . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Алек Смолл — Джейми Льюис

Команда Алек Смолл в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Джейми Льюис, в том матче победу одержали гостьи.