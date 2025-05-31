Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Джон О'Ши - Грэхем Холл 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3: Джон О'ШиГрэхем Холл . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

МСК
Супер Серия Модус - Неделя 3
Джон О'Ши
Завершен
4 : 0
31 мая 2025
Грэхем Холл
Смотреть онлайн
Превью матча Джон О'Ши — Грэхем Холл

Команда Джон О'Ши в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Грэхем Холл, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Грэхем Холл, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Джон О'Ши
Джон О'Ши
Грэхем Холл
Джон О'Ши
0 побед
1 победа
0%
100%
30.05.2025
Грэхем Холл
Грэхем Холл
4:3
Джон О'Ши
Джон О'Ши
Обзор
Комментарии к матчу
